أول فيديو لمجموعة "فاغنر" ورئيسها من منجم الملح في سوليدار

حصلت RT على فيديو خاص بزيارة مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إلى مدينة سوليدار المحررة، بينما يتفقد المعدات التي تركتها وراءها القوات الأوكرانية.

وكان بريغوجين قد صرح بأن مجموعته قد سيطرت على مدينة سوليدار الليلة الماضية، حيث تمكنت من محاصرة القوات الأوكرانية وسط المدينة، ويبدو مقاتلو "فاغنر" في مقطع الفيديو في رحلة تفقدية مع بريغوجين إلى منجم الملح الذي تمت السيطرة عليه، ويقع بالقرب من الضواحي الغربية لسوليدار، حيث تم العثور هناك على مخابئ الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي الفيديو يقول أحد المقاتلين: الأوكرانيون يقفون بالفعل على ارتفاع كيلومترين فوق روؤسنا. حسنا، كل شيء على ما يرام، وكل هذا وضع مؤقت.

يرد بريغوجين: هل يقفون أيضا في الأسفل أم لا؟ دعنا نذهب، ربما نصل إليهم.

وفي سياق متصل أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين صباح اليوم عن انتقال بلدة "مارينكا" إلى السيطرة الروسية، وهو ما اعتبره نقطة تحول في تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT