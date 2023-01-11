الهند تختبر صاروخا من سلسلة الردع النووي

أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى أطلقت عليه اسم "بريتهفي 2".

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "إن الصاروخ أثبت فاعليته، وهو جزء لا يتجزأ من الردع النووي الهندي. وأصاب الصاروخ الهدف بدقة عالية".

ويعتبر صاروخ "بريهفي-2" واحدا من سلسلة الصواريخ الباليستية أرض-أرض التي تمتلكها القوات المسلحة الهندية.

يتمتع صاروخ "بريهفي-2" بقدرته على بلوغ أهداف بمدى 250 كيلومترا، ويمكنه حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام.

المصدر: نوفوستي