تركيا: بلغاريا سلمتنا غولغا الذي هرّب حسان مخطط تفجير شارع الاستقلال

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلغاريا سلمت أنقرة مساء اليوم الثلاثاء، هزني غولغا، الذي هرب بلال حسان، مخطط تفجير شارع الاستقلال.

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وفي نوفمبر الماضي، وقع انفجار هز شارع الاستقلال المخصص للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية في اسطنبول، حيث لقي ستة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 82 آخرون.

وأعلن وزير الداخلية التركي أن القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول وهي امرأة.

وقال الأمن التركي في بيان له: "اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول".

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان".

وأضاف: "رصدنا مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابساته. اعتقلنا شخص بهذه الخلية مكلف بقتل المهاجمة".

وأشار إلى أن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وقد تلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.

المصدر: RT