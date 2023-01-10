الولايات المتحدة.. اجتماع للدول المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيعقد اجتماعا لمانحي المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع المقبل، بمشاركة متوقعة من خمسين دولة.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الشهري لـ "مجموعة الاتصال"، في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وقال رايدر: "يتطلع الوزير أوستن إلى الاجتماع مع قادة عسكريين من حوالي 50 دولة".

وسيسافر وزير الدفاع الأمريكي، رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، إلى ألمانيا.

وعادة ما تكون موضوعات مثل هذه الاجتماعات، التي عقدت وجاهيا وافتراضيا منذ الصيف الماضي، هي الوضع العملياتي في منطقة الأزمة الأوكرانية، وتنسيق خطط المساعدة العسكرية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي