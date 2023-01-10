بالأرقام.. المساعدات العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا

حصلت أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على مساعدات عسكرية ومالية من أكثر من 20 دولة و4 منظمات دولية، إضافة إلى مختلف مؤتمرات المانحين.

وبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات نحو 150.8 مليار دولار، ما يزيد على حجم الميزانية الأوكرانية (55.5 مليار دولار في عام 2022) بمقدار 2.7 مرة.

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ووصلت قيمة المساعدات العسكرية 48.5 مليار دولار، فيما تقدر المساعدات المالية والإنسانية بـ 102.2 مليار دولار.

وأكبر مانحي المساعدات لأوكرانيا هي:

الاتحاد الأوروبي (43.2 مليار دولار)

الولايات المتحدة (40.4 مليار دولار، وأكثر من نصفها عبارة عن مساعدات عسكرية، ما يجعل واشنطن أكبر مزود بالأسلحة للجيش الأوكراني)

البنك الدولي (18 مليار دولار)

مؤتمرات المانحين في مختلف الدول الأوروبية (11.2 مليار دولار إجمالا)

ألمانيا (5.7 ملاير دولار)

بريطانيا (5.4 مليار دولار)

الأمم المتحدة (4.3 مليار دولار)

كندا (3.4 مليار دولار)

بولندا (3 مليارات دولار)

صندوق النقد الدولي (2.7 مليار دولار)

جمهورية التشيك (2.1 مليار دولار)

فرنسا (1.5 مليار دولار)

النرويج واليابان (1.4 مليار دولار من كل واحدة منهما)

السويد (1.2 مليار دولار)

وبلغ إجمالي حجم المساعدات من الدول الأخرى 5.8 مليار دولار.

المصدر: تاس