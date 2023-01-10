الدفاع اللاتفية تناقش نقل مجموعة جديدة من أنظمة "ستينغر" لأوكرانيا

أعلنت وزيرة دفاع جمهورية لاتفيا، إينارا مورنيس، أن بلادها تناقش نقل مجموعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، من طراز "ستينغر"، إلى أوكرانيا.

وقالت مورنيس: "في الواقع، الجبهة الأوكرانية هي خط دفاعنا، لذلك نحن نفكر في كيفية الانضمام إلى الكم الكبير من المساعدات المقدمة، وكيفية دعم أوكرانيا، وكيفية الاستجابة لطلبات الرئيس فلاديمير زيلينسكي"، مضيفة أنه في 20 يناير، في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، ستستضيف مؤتمرا حول المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة: "نفكر مع الدول المجاورة، في توفير أنظمة دفاع جوي، وبدأ جيراننا في التفكير حتى قبل ذلك، وأعتقد أنه يتعين علينا تسريع العملية".

وفي فبراير 2022، سلمت السلطات في لاتفيا بالفعل مجموعة من أنظمة "ستينغر" إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى الذخيرة العسكرية.

المصدر: تاس