استهدفت قوات كييف مقاطعات كيفسكي، وكويبيشيفسكي ،وكيروفسك، في مدينة دونيتسك، بـ 26 صاروخا أمريكيا من طراز MLRS.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت قرية تونينكايا، ومقاطعتي كيفسكي، وكويبيشيفسكي بـ 20 صاروخا الساعة 14:25، وفي ذات الوقت استهدفت قرية نيتيلوفو في منطقة كيروفسك في دونيتسك بـ 6 صواريخ أمريكية من طراز MLRS .

وبالتزامن، استهدفت قوات كييف منطقة لينينسك في مدينة دونيتسك، بـ 5 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.

وفي الساعة 14:20، استهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتايا، بـ 10 صواريخ من منظومة MLRS متعددة الإطلاق.

تقع مدينة ياسينوفاتايا على بعد 25 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك، وتضم واحدة من أكبر محطات السكك الحديدية في الاتحاد السوفيتي سابقا.

المصدر: نوفوستي