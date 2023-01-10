بوشيلين: تحرير أرتيومسك بات قريبا القتال انتقل إلى المناطق الغربية من المدينة

أفاد القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن تحرير مدينة رتيومسك بالكامل بات قريبا منوها بأن القتال انتقل إلى المناطق الغربية من المدينة، بحسب ما ذكره مراسلنا.

وأضاف بوشيلين أنه بتحرير بلدة سوليدار ستكون الطريق مفتوحة أمام تحرير مدينة ارتيومسك بالكامل.

وأوضح بوشيلين أن انخفاض وتيرة استهداف قوات كييف لمركز مدينة دونتسك يأتي بسبب تدمير القوات الجوية الروسية لمخازن الأسلحة الأوكرانية وطرق إيصالها إلى مناطق القتال وفق مراقبين.

وتايع قائلا: "خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونتسك و ضواحيها بسبعة وخمسين صاروخا وقذيفة مدفعية أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء قصف المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية".

المصدر: RT





