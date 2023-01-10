موشيه يعلون يدعو لحماية الشرطة الاسرائيلية من بن غفير

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، رئيس الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، إلى "حماية" ضباط الشرطة من أوامر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، إيتمار بن غفير.

وتوجه يعلون إلى شبتاي قائلا: ""رئيس شرطة إسرائيل، لقد رأينا رجال الشرطة في كل مجدهم، وسمحوا بالاحتجاجات في القدس وتل أبيب وحيفا، بما يليق بدولة ديمقراطية. تذكر أن هناك أوامر بعلم أسود يرفرف فوقها. ليس خطأك أنهم وضعوا عليك وزيرا مدانا. احمِ رجال الشرطة من أوامره".

هذا وأصدر شبتاي، أمرا بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

هذا وأمر بن غفير بوقف كل حدث وصفه بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل"، وفق بيان نقله الإعلام العبري.

وأفاد البيان بأن الوزير إيتمار بن غفير قام بارسال تعليمات إلى مكتب مفوض الشرطة يؤكد فيها أن كل شرطي، بأي درجة كان، سيكون مخولا خلال ورديته بإزالة الأعلام الفلسطينية.

وذكر البيان أن "تعليمات بن غفير لمفوض الشرطة جاءت استنادا إلى اعتبار أن رفع العلم الفلسطيني هو دعم لمنظمة إرهابية".

المصدر: "جيروزاليم بوست"