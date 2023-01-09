 
مباشر

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة فلسطينية وتنزل أعلاما فلسطينية معلقة

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة فلسطينية وتنزل أعلاما فلسطينية معلقة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uitj

اقتحمت الشرطة الاسرائيلية بلدة جبل المكبر التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، وعمل عناصرها على إنزال أعلام فلسطينية كانت معلقة على أحد مساجد البلدة.

هذا وأصدر المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، يعقوب شبتاي، أمرا بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

هذا وأمر بن غفير بوقف كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل"، وفق بيان نقله الإعلام العبري.

وأفاد البيان بأن إيتمار بن غفير قام بتحويل تعليمات إلى مكتب مفوض الشرطة حول أن كل شرطي بأي درجة كان، سيكون مخولا خلال ورديته بإزالة الأعلام الفلسطينية.

وذكر البيان أن "تعليمات بن غفير لمفوض الشرطة جاءت استنادا إلى اعتبار أن رفع العلم الفلسطيني هو دعم لمنظمة إرهابية".  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا