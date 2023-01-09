الشرطة الإسرائيلية تقتحم بلدة فلسطينية وتنزل أعلاما فلسطينية معلقة

اقتحمت الشرطة الاسرائيلية بلدة جبل المكبر التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، وعمل عناصرها على إنزال أعلام فلسطينية كانت معلقة على أحد مساجد البلدة.

هذا وأصدر المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، يعقوب شبتاي، أمرا بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

هذا وأمر بن غفير بوقف كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل"، وفق بيان نقله الإعلام العبري.

وأفاد البيان بأن إيتمار بن غفير قام بتحويل تعليمات إلى مكتب مفوض الشرطة حول أن كل شرطي بأي درجة كان، سيكون مخولا خلال ورديته بإزالة الأعلام الفلسطينية.

وذكر البيان أن "تعليمات بن غفير لمفوض الشرطة جاءت استنادا إلى اعتبار أن رفع العلم الفلسطيني هو دعم لمنظمة إرهابية".

المصدر: RT