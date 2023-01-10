وزيرا الدفاع الأمريكي والبريطاني يبحثان الجهود الجارية لدعم أوكرانيا

بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره البريطاني، بن والاس، التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وناقشا الجهود الجارية لدعم أوكرانيا.

وجاء في بيان البنتاغون: "أجرى وزير الدفاع لويد أوستن اتصالا بنظيره البريطاني بن والاس لمناقشة التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وناقشا الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، من خلال توفير المساعدة الأمنية".

كما أشاد أوستن بمساعدة بريطانيا المستمرة لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن الوزيرين يتطلعان إلى الاجتماع في أوروبا في الأسابيع المقبلة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تسعى لتغيير الديناميكيات الحالية للصراع في أوكرانيا بتزويد كييف بالمساعدات العسكرية، بما فيها المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي تخصيص الحزمة الأكبر من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

وستشمل هذه الحزمة، مركبات المشاة القتالية برادلي، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، والمدرعات، وصواريخ هيمارس، بالإضافة إلى معدات وذخيرة الأخرى.

بالمقابل قال الكرملين إن إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا لن يغير شيئا جوهريا، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية الخاصة.

المصدر: RT