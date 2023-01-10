واشنطن: نريد إحداث تغيير في ديناميكية الصراع في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى لتغيير الديناميكيات الحالية للصراع في أوكرانيا بتزويد كييف بالمساعدات العسكرية، بما فيها المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال المتحدث نيد برايس: "الديناميكية التي نهدف إلى تغييرها هي توفير 3 مليارات دولار في شكل مساعدة أمنية إضافية بما في ذلك المركبات القتالية المدرعة وكذلك أنظمة الدفاع الجوي".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي تخصيص الحزمة الأكبر من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

وستشمل هذه الحزمة، مركبات المشاة القتالية برادلي، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، والمدرعات، وصواريخ هيمارس، بالإضافة إلى معدات وذخيرة الأخرى.

واتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة هاتفية يوم الخميس الماضي على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف.

وأعلنت ألمانيا عن استعدادها لتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز Marder وأنظمة دفاع جوي باتريوت.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة مع زيلينسكي، إن باريس ستزود أوكرانيا بمركبات مدرعة أو دبابات AMX-10RC ذات العجلات.

بالمقابل قال الكرملين إن إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا لن يغير شيئا جوهريا، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية الخاصة.

المصدر: نوفوستي