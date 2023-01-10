"الغارديان": لندن تعرب عن دعمها لعائلات البريطانيين المفقودين في سوليدار

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن دعمها لأسر شخصين بريطانيين فقدا بالقرب من سوليدار في إقليم دونباس، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أبلغت الشرطة الوطنية الأوكرانية، عن فقدان اثنين من المواطنين البريطانيين، هما أندرو بيغشو وكريستوفر بيري، بالقرب من مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله: "نحن ندعم أسر المواطنين البريطانيين، اللذين فقدا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أليكسي أريستوفيتش، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي أرتيموفسك وسوليدار.

وتجري معارك شرسة بين أرتيموفسك وسوليدار، وأشار العقيد في شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليف أن مجموعة "فاغنر"، خلال معارك ضارية كانت تطرد الجيش الأوكراني من مواقع بالقرب من سوليدار.

المصدر: نوفوستي