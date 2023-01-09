البنتاغون يعلن عن تدريب موسع للقوات الأوكرانية في أوروبا ينطلق هذا الشهر

أعلن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التدريب الموسع للجيش الأوكراني في أوروبا، الذي أعلن عنه البنتاغون في وقت سابق، سينطلق في يناير.

وقال يوم الاثنين، عندما سئل عن الإطلاق المزمع للتدريب المتقدم: "سيبدأ هذا الشهر".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة ستدرب 500 جندي أوكراني في أوروبا كل شهر، محددا أن الأوكرانيين سيتعلمون كيفية استخدام الأنظمة التي تنقلها الولايات المتحدة، وأن التدريبات التي تقودها واشنطن جارية بالفعل في أوروبا بهدف تدريب الجيش الأوكراني.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي