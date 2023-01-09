فرنسا: استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس ردا على عمليات الإعدام و"القمع" في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين أنها ستستدعي القائم بالأعمال الإيراني في باريس "لإبلاغه بإدانتها الشديدة" لعمليات الإعدام وللقمع الحالي في إيران.

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وفي بيان لها، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها قامت بذلك "عدة مرات عبر قنوات مختلفة مع السلطات الإيرانية".

وأضافت أنها "تابعت بأكبر قدر من الاهتمام الاعتصام الذي نظم يوم أمس أمام السفارة الفرنسية في طهران والذي لم يكن عفويا".

ويوم السبت الماضي، نفذت إيران، حكم الإعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ووفق ما أفاد به موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية فإن: "محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أعدما هذا الصباح".

وهزت الاحتجاجات إيران، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، في 16 سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات