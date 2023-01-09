اكتشاف كنز يهودي في موقع بناء في بولندا

تم اكتشاف حوالي 400 قطعة أخفاها أصحابها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء أعمال ترميم في فناء في لودز بوسط بولندا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب المؤرخين، فإن هذه الأغراض التي دفنها أصحابها على ما يبدو على أمل استعادتها لاحقا تشمل الأواني المقدسة والأشياء المستخدمة في الحياة اليومية.

ووفقا للمكتب الإقليمي للحفاظ على الأشياء التاريخية، فإن هذه الأطباق هي في الأساس أطباق فضية، وشمعدان (شمعدان ذو سبعة فروع) وحاويات زجاجية لمستحضرات التجميل. وأفيد بأنه سيتم تسليم هذه القطع إلى متحف الآثار بالمدينة.

وتم اكتشاف المخبأ في ديسمبر وأضيئت شمعتان من شمعدان الحانوكا في 22 ديسمبر خلال حفلة عيد حانوكا التي نظمتها الجالية اليهودية في المدينة. كان عنوان شارع 23 Polnoczna ، حيث تم العثور على الأشياء، خارج محيط جيتو لودز اليهودي، الذي أنشأه النازيون في المدينة في فبراير 1940.

المصدر: i24 news