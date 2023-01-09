نائب أوروبي: سيبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن إمدادت الغاز الروسي قريبا

صرح النائب الفرنسي تييري مارياني، بأن الاتحاد الأوروبي سيبدأ قريبا مفاوضات بشأن إمدادات الغاز الروسي، مشيرا إلى أن السكان لم يعانوا بعد من انقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت صحيفة "إزفستيا" عن النائب الفرنسي قوله: "أعتقد أن المفاوضات بشأن إمدادات الغاز الروسي ستبدأ في غضون بضعة أشهر، في الوقت الحالي، تخشى العواصم الأوروبية للغاية إثارة استياء واشنطن أو ابتزاز الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأشار النائب إلى أن "الشتاء في أوروبا معتدل للغاية الآن، مما يعني أن السكان لم يعانوا بعد من انقطاع التيار الكهربائي".

وأضاف: "مع ذلك، ترى الدول الأوروبية أن استراتيجيتها المتمثلة في تجنب الاتصالات مع روسيا نسبيا غير ممكنة على المدى الطويل، الغاز الطبيعي المسال باهظ التكلفة، والبدائل التي تم العثور عليها ليست فعالة بعد، ولا يبدو أن عمليات الشراء الجماعية تعمل".

وبحسب النائب، فإن المفوضية الأوروبية تؤيد التخلي عن موارد الطاقة الروسية، وقال: "ألاحظ أنه حتى فبراير 2022، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة 25% على روسيا لاستهلاك الطاقة و40% للغاز، وهذا الوضع يذكرنا بأن روسيا هي جارتنا وأنه على المدى الطويل يجب علينا تجديد العلاقات مع موسكو".

وتابع: "هذا سيجعلنا أقل اعتمادا على دول غير لائقة مثل قطر، التي نقترب منها أكثر من أجل الابتعاد عن روسيا."

المصدر: تاس