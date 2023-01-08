أردوغان: تجار الأسلحة يبحثون عن الثراء مستغلين الأزمة الأوكرانية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده وفي سياق تقاعس المجتمع الدولي وإثراء تجار السلاح بسبب الأزمة الأوكرانية، هي الدولة الوحيدة التي تعمل مع روسيا وأوكرانيا سويا لحل سلمي.

وقال أردوغان في لقاء بمدينة أنطاليا: "هل اتخذ المجتمع الدولي أي خطوات لحل الأزمة؟.. هل تدخل العالم بأي شكل من الأشكال؟.. كلا، إنهم جميعا يساعدون تجار الأسلحة، إنهم يهتمون بكيفية كسب تجار الأسلحة في العالم، وأين سيستفيدون وماذا سيفيدون؟ همهم الوحيد هو المكاسب".

وأضاف الرئيس التركي: "نحن (تركيا) مهتمون بكيفية ضمان السلام في العالم.. نحن نتحدث مع بوتين وزيلينسكي.. نحاول أن نفهم كيف يمكن التوفيق بينهما.. نواصل طريقنا بإخلاص وصدق.. لأننا نعرف أن السلام يمكن أن يتحقق فقط بسلام".

وأشار أردوغان، إلى أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عازمان على توفير الغذاء للدول المحتاجة.

وقال أردوغان: "ناقشنا هذه المسألة مرة أخرى مع السيد بوتين، فهو مصمم أيضا.. من 44 إلى 46% من الطعام يذهب إلى أين؟ إلى أوروبا.. بوتين يقول لي، سأعطي الحبوب مجانا.. نحن مصممون على إرسال هذه المنتجات إلى الدول الإفريقية الفقيرة عبر ممر الحبوب".

المصدر: نوفوستي