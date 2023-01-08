رئيس وزراء اليابان يعتبر وضع أوروبا مريعا بسبب ارتباطها بموارد الطاقة الروسية  

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في حديث تلفزيوني، عن اعتقاده بأن الدول الأوروبية تعاني بسبب القيود المفروضة على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

ويرى كيشيدا، أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وجدت أوروبا نفسها في "وضع رهيب" ، لأنها اعتمدت على إمدادات طاقة مستقرة ورخيصة من روسيا الاتحادية على مدى عدة عقود.

وأضاف رئيس وزراء اليابان: "على مدى عقود من الزمن، كانت أوروبا تفكر في الحياة الرغيدة والإنتاج الرخيص بالاعتماد على موارد الطاقة المستقرة والرخيصة من روسيا. ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا قام بشكل جذري بتغيير صورة المستقبل لأوروبا، وأصبح الوضع فظيعا الآن".

وشدد رئيس الوزراء على أنه لهذا السبب، تغير الوضع في مجال الطاقة ليس فقط في أوروبا، ولكن في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه منذ العام الماضي تمت ملاحظة وجود نقص في موارد الطاقة المختلفة. ويعتقد كيشيدا أن روسيا وبعض الدول الأخرى "تستخدم الطاقة كسلاح".

وأكد فوميو كيشيدا أيضا أن اليابان تعتمد اعتمادا كبيرا على الإمدادات من الشرق الأوسط ، بسبب موقعها الجغرافي.

ووفقا له، من أجل تزويد البلاد بموارد الطاقة والوفاء بالالتزامات في مجال تقليل طرح الكربون في الجو، يجب استخدام جميع الفرص المتاحة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنووية.

المصدر: كوميرسانت