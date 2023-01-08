الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان

أعلن المتحدث باسم منطقة قيادة الجيش الصيني القتالية الشرقية شي يي، أن القوات الصينية أجرت الأحد، تدريبات عسكرية لاختبار القدرة القتالية في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان.

وقال شي يي في البيان: "قيادة القتال الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، نظمت دوريات قتالية مشتركة من مختلف فروع وتشكيلات القوات المسلحة، وتدريبات عسكرية عملية في البحر والجو حول جزيرة تايوان يوم 8 يناير".

ويشار إلى أن الغرض من التدريبات هو اختبار القدرات القتالية المشتركة للقوات والتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان.

وتصاعد الموقف حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في أوائل أغسطس 2022،

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي