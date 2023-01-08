رئيس الوزراء السويدي: تعتزم البلاد الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي

صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في حديثه في مؤتمر الشعب والدفاع، بأن بلاده تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي، الذي أسسه "الناتو" العام الماضي.

ووفقا لصحيفة The Local Sweden، قال كريسترسون: "ستنضم السويد إلى مبادرة الدفاع الصاروخي المشتركة التي تضم 15 دولة والتي تم إطلاقها في اجتماع وزراء دفاع الناتو في أكتوبر الماضي والذي أطلق عليه اسم (سكاي شيلد) الأوروبي".

وبحسب رئيس الوزراء، ينبغي على السويد أن تساهم في الناتو "بقدرات جديدة"، بما في ذلك قوتها الجوية ودفاعها الجوي.

ووفقا للسياسي، فإن البلاد مستعدة أيضا للمساهمة بمساعدة الوحدات القتالية البرية للدفاع عن حلف "الناتو"، وفي المقام الأول دول البلطيق.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وقعت ألمانيا و13 دولة عضو في "الناتو" إعلانا بشأن إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي أكثر تقدما.

وجاء الإعلان حول ما يسمى بمبادرة "سكاي شيلد" الأوروبية ("الدرع الأوروبية المضادة للصواريخ")، بمبادرة من برلين، ومن المفترض أن يساعد ذلك في سد الثغرات الموجودة في نظام الدفاع الجوي الأوروبي الحالي.

المصدر: نوفوستي