صحيفة: صواريخ "تسيركون" الروسية تثير رعب الغرب

أثارت صواريخ "تسيركون" الروسية، فرط الصوتية، رعب الخبراء العسكريين الغربيين.

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وأوضح الكاتب، يان فريدريك ويندت، في مقاله في صحيفة Frankfurter Rundschau الألمانية، أن "الصواريخ الفرط صوتية، تشكل كابوسا للعسكريين الغربيين، فعلى عكس الصواريخ الأخرى، فإن الصواريخ الروسية الجديدة تتميز بتفوقها على سرعة الصوت بـ 9 أضعاف، ما يجعلها منيعة أمام الدفاعات الجوية"، مشيرا إلى أن الخبراء العسكريين، يخشون استئناف سباق التسلح وتداعياته.

وأضاف وينديت، أن روسيا أدخلت الصواريخ فرط الصوتية إلى ترسانتها عام 2017، وتعمل الصين والولايات المتحدة جاهدتين لإنتاج ترسانة صاروخية تضاهيها.

ويتميز صاروخ "تسيركون" الروسي، بقدرته على أداء المناورات الجوية، وإصابة مختلف أنواع الأهداف، ويصل مداه إلى آلاف الكيلومترات.

المصدر: نوفوستي