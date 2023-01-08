"السمنة" تهدد الجيش البريطاني!

تم تصنيف ربع الجنود البريطانيين على أنهم يعانون من زيادة وزن بشكل خطير، في السنوات الخمس الماضية، مع تسريح أكثر من 5000 بسبب زيادة الوزن أو السمنة منذ عام 2010.

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وكشفت صحيفة "The Mail on Sunday" أن واحدا من كل 4 جنود تم تصنيفهم رسميا على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بشكل خطير.

وتم اتهام كبار الضباط بـ "فشل القيادة" فيما يتعلق بتوسيع محيط الخصر في الجيش. كما تم تصنيف ما يقرب من 40000 من أفراد الجيش البالغ عددهم 145000، على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في السنوات الخمس الماضية.

ويمكن الكشف عن أن 5200 جندي بريطاني يعانون من السمنة أو زيادة الوزن تم تسريحهم طبيا منذ عام 2010.

وكشفت إحصائيات وزارة الدفاع البريطانية، أن أكثر من 1100 أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، المرتبط بمشاكل الوزن، وأن 1113 جنديا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وأكثر من 100 جندي يعانون من أمراض القلب.

ولمكافحة هذه المشكلة، تم وصف حبوب الحمية لأكثر من 850 جنديا منذ عام 2014. وخضع أكثر من 60 جنديا لجراحة شفط الدهون.

وقال قائد الجيش السابق اللورد دانات: "أعتقد أنه يجب مراقبة الجنود الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن بحذر شديد، وإذا لم يكن من الممكن التحكم في وزنهم، فيجب تسريحهم".

وأضاف: "يزداد وزن الجنود الأكبر سنا مع تغير طبيعة واجباتهم ولكن نظامهم الغذائي لا يتغير. يعد التطبيق الصارم لاختبارات اللياقة البدنية أمرا ضروريا. أتساءل عما إذا كان يتم تجاهل الجنود الأكبر سنا في كثير من الأحيان. إن حل مشكلة السمنة والوزن الزائد هو إلى حد كبير سلسلة من الأمور القيادية".

وكشفت المسألة بعد ادعاءات من قبل المسؤول عن التدريب البدني بالجيش، الذي حذر من أن "حركة إيجابية الجسم" التي استيقظت كانت تروج للسمنة.

وتستخدم وزارة الدفاع البريطانية مقياس تكوين الجسم (BCM)، والذي يتكون من قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI) وقياس الخصر في تقييمات المخاطر الخاصة بهم.

ويتم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوغرام على الطول بالأمتار. ويوصف الشخص بأنه يعاني من زيادة الوزن إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديه من 25 إلى 29.9.

وإذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، فإنهم يعانون من السمنة المفرطة. وتقارن القوات المسلحة مؤشر كتلة الجسم لأن بعض الجنود سيكونون ثقالا جدا بالنسبة لطولهم، ولكن الوزن قد يكون بسبب العضلات وليس الدهون.

وباستخدام طريقة BCM، كان 39536 فردا معرضين لخطر متزايد من اعتلال الصحة بسبب زيادة الوزن.

المصدر: "The Mail on Sunday"