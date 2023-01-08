الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته بعد إعدام متظاهرين في إيران

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء إعلان السلطات الإيرانية إعدام مدانين في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في البلاد.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالصدمة جراء إعدام محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني اللذين اعتقلا وحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران".

ودعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى التوقف فورا عما وصفه بـ "الممارسة المدانة المتمثلة في فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين".

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة قيام السلطات الإيرانية بإلغاء أحكام الإعدام الأخيرة، والتي صدرت مسبقا في سياق الاحتجاجات المستمرة من دون تأخير، مع توفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين وضمان عدم تعرضهم لمعاملة سيئة.

وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية روح الله عجميان.

وهزت الاحتجاجات إيران، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، في 16 سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي