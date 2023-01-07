الخارجية الأميركية تدين "المحاكمات الصورية" وإعدام متظاهرين في إيران

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، "المحاكمات الصورية"، وإعدام متظاهرين اثنين مؤخرا في إيران، لافتة إلى العمل مع الشركاء لمحاسبة طهران على "القمع الوحشي".

وقال متحدث الخارجية نيد برايس، في تغريدة على "تويتر": "ندين بأشد العبارات محاكمات إيران الصورية وإعدام محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني".

وأضاف: "تعد عمليات الإعدام هذه مكونا رئيسيا في جهود النظام لقمع الاحتجاجات.. ونواصل العمل مع شركائنا لمتابعة المساءلة عن القمع الوحشي الذي تنتهجه إيران".

وفي وقت سابق يوم السبت، نفذت إيران، حكم الإعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ووفق ما أفاد به موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية فإن: "محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أعدما هذا الصباح".

وهزت الاحتجاجات إيران، منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، في 16 سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

المصدر: وكالات