باكستان تفرج عن 524 مهاجرا أفغانيا من سجن بكراتشي

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت، إطلاق سراح مئات المهاجرين الأفغان، بينهم نساء وأطفال، من سجن في مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان.

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وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت في عدة مداهمات الشهر الماضي ما لا يقل عن 1200 مواطن أفغاني دخلوا كراتشي بدون وثائق سفر صالحة، حيث أثارت الاعتقالات انتقادات في جميع أنحاء أفغانستان بعد تداول صور لأطفال أفغان محتجزين على الإنترنت، كما سلطت الاعتقالات الضوء على العلاقات المتوترة بين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا.

وأوضحت سفارة أفغانستان في إسلام آباد أن 524 أفغانيا أفرج عنهم بينهم 54 امرأة و97 طفلا.

هذا وأبان مقطع مصور نشرته السفارة في "تويتر" نساء وأطفالا خلف البوابة الرئيسية للسجن في انتظار الإفراج عنهم تحت إشراف السلطات الباكستانية والأفغانية.

كما أظهر مقطع فيديو آخر رجالا يجلسون في حافلة جاهزة للتوجه إلى أفغانستان.

المصدر: "أ ب"