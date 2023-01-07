رئيس مجلس الدوما يعلق على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني

علق رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، على تصريحات وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف حول قيام الجنود الأوكرانيين بتنفيذ مهمة حلف "الناتو" بدمائهم.

وأشار سلوتسكي، إلى أن ممثلي السلطات الأوكرانية يعترفون بأنهم وضعوا مصالح "الناتو" فوق مصالح شعبهم، دون أن يطلبوا منهم ذلك، وهذا خيانة لشعب أوكرانيا.

وقال سلوتسكي: "إنجاز مشكوك فيه للغاية، من الواضح أن أحدا لم يسأل الأوكرانيين عما إذا كانوا يريدون العمل كدروع بشرية لمصالح الناتو، هل يتفقون على أن الغرب الجماعي سيحاول إضعاف روسيا حتى آخر أوكراني؟".

وأضاف: "إنهم في كييف يضعون مصالح حلف الناتو فوق مصالحهم الوطنية، هذه خيانة رسمية لشعب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، في مقابلة مع قناة "1 + 1" التلفزيونية، قال ريزنيكوف، إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف "الناتو"، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه، "نحن ننفذ مهمة حلف الناتو اليوم.. إنهم لا يريقون دماءهم بل نحن نسكب دماءنا ولذا فهم مطالبون بتزويدنا بالسلاح".

المصدر: تاس