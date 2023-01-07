تركيا تستطيع استخدام درونات "بيرقدار" ضد أصحابها الجدد

قال سلجوق بيرقدار رئيس شركة Bayraktar، إن تركيا، إذا لزم الأمر ، لديها القدرة على توجيه الطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar ضد أصحابها الحاليين إذا تطلب ضمان أمنها ذلك

جاء ذلك خلال رده على سؤال من جانب الصحفيين، حول ماذا سيحدث إذا قامت الدولة التي اشترت هذه الطائرات التركية بدون طيار بتحويلها ضد أنقرة.

وأضاف: " نحن نعلم أن هذه الدرونات عالية التكنولوجيا، ونقوم بتزويدها ببرامج الضمان اللازمة. وفقط أولئك الذين يطورون هذه التكنولوجيا يمكنهم السيطرة على البرنامج ".

وأضاف أن الشركة على علاقة وثيقة بالدول التي تبيعها هذه الطائرات بدون طيار، ولذلك مثل هذه التوقعات مستبعدة بتاتا.

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وقال: "لتركيا علاقات تحالف استراتيجية مع الدول التي تشتري هذه الدرونات".

في 2018-2020 ، استوردت أوكرانيا طائرات تركية من طراز TB2 Bayraktar. منذ نهاية عام 2021 ، بدأت سلطات كييف، بالفعل إنتاج هذه الطائرة بدون طيار بموجب اتفاقية مع تركيا.

المصدر: نوفوستي