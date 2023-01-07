يعينه خامنئي.. من هو قائد قوى الأمن الداخلي الجديد في إيران العميد رادان؟

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، مرسوما عين بموجبه، العميد أحمد رضا رادان، قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي في إيران، فمن هو؟

إقرأ المزيد

ولد أحمد رضا رادان عام 1963، وبدأ نشاطه العسكري عام 1980 كمتطوع في قوة التعبئة الشعبية (البسيج )، ثم انتقل إلى الحرس الثوري الإيراني وكان عضواً في الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وبعد الحرب، انتقل العميد رادان إلى قيادة الشرطة وكان مسؤولا عن قيادة شرطة كردستان من 1997 إلى 2000، ومن 2000 إلى 2004 قائد شرطة سيستان وبلوشستان وخراسان، كما كان من عام 2004 وحتى 2005 قائدا لشرطة محافظة خراسان الرضوية .

وعام 2006، تم تعيينه في قيادة شرطة العاصمة طهران، وعمل في هذا المنصب حتى عام 2008، في حين أنه عام 2000، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة المسؤولين الخاضعين للحظر.

وشغل العميد رادان منصب نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي بين عامي 2008 و2014، وتم تعيينه في منصب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي في 2014، حيث قام في هذا المركز بنشر كتب استراتيجية لأنشطة الشرطة في البلاد.

المصدر: "العالم"