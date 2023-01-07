Telegraph البريطانية: هجوم الأمير هاري على العائلة المالكة كان له أثر سلبي على صحة الملكة إليزابيث

أفادت مصادر مقربة من الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، بأن هجمات الأمير هاري المتكررة بحق العائلة المالكة، كان لها تأثير سلبي على صحة الملكة.

وأوضح أحد المصادر لصحيفة Telegraph البريطانية، أن هجمات الأمير هاري على العائلة المالكة كان لها أثر سلبي على صحة الملكة إليزابيث، وأنه في عمر الملكة المتقدم، وبعد فترة طولية من الحكم، فقدت خلالها زوجها الأمير فيليب، لم تكن بحاجة لمثل هذه الضغوطات من حفيدها.

وأضاف مصدر آخر، " ليس لدي شك على الإطلاق في أن مزاعم الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، ضد الأسرة كان لها تأثير سلبي على صحة الملكة إليزابيث"

غادر الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، المملكة المتحدة بعد صراع مع العائلة المالكة، دام 3 سنوات، وفي مارس 2021، أجرى الزوجان مقابلة مع أوبرا وينفري، اتهما فيها العائلة المالكة بالعنصرية، والضغط المستمر، ونتيجة لهذه المقابلة توترت العلاقات بين الزوجين والعائلة المالكة.

المصدر: نوفوستي