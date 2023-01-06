البيت الأبيض: واشنطن ستمول شراء سلاح لدول الكتلة الشرقية للناتو بـ682 مليون دولار

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن بلادها ستقدم في إطار إحدى أكبر حزم المساعدات العسكرية في التاريخ ، 682 مليون دولار إلى دول في الكتلة الشرقية للناتو لشراء الأسلحة

ووفقا لها، كل هذه الأموال هي جزء من حزمة مساعدات عسكرية قياسية، بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشارت المتحدثة الأمريكية، إلى أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تضمنت الدبابات الخفيفة M2 Bradley .

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وتتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة كذلك، راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"، وعربات مدرعة من طراز HMMWV، وكذلك مركبات مدرعة مزودة بحماية معززة ضد الألغام MRAP، وصواريخ سي سبارو(RIM-7) المضادة للطائرات وهي تطلق عادة من السفن.

المصدر: صحيفة موسكوفسكي كومسومولتس