مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس للمرة الثانية عشرة

فشل أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، في اختيار رئيس جديد للمجلس في جلسة يوم الجمعة، خلال الجولة الثانية عشر من جولات التصويت.

وفي تطور مفاجئ للتصويت، خرج الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، من التصويت الثاني عشر لرئيس مجلس النواب بأغلبية 213 صوتا، 14 صوتا منهم من قبل الحزب الجمهوري الرافضين السابقين الذين رفضوا دعمه قبل يوم واحد فقط.

وبحسب كاتب مجلس النواب، حصل زعيم الأقلية الديمقراطية النائب حكيم جيفريز على 211 صوتا، أي أقل بصوت واحد في كل مرات التصويت حتى الآن.

ويعزى الانخفاض في عدد أصوات جيفريز، إلى الغياب غير المتوقع للنائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند ديفيد ترون، الذي قال المتحدث باسمه، إن النائب لم يتمكن من حضور التصويت بسبب عملية جراحية مقررة مسبقا.

وقام الأعضاء السبعة المتبقون من الجمهوريين، بتقسيم أصواتهم بين اثنين من المرشحين البديلين، النائب جيم جوردان من أوهايو والنائب كيفن هيرن من أوكلاهوما.

والتحدي التالي الذي يواجهه مكارثي ومساعديه، هو إزالة ثلاثة من المتقاعدين السبعة المتبقين، وجميعهم من المعارضين القدامى للزعيم الجمهوري.

وعلى الرغم من تقدم مكارثي، إلا أنه فشل في الحصول على أكثر من نصف الأصوات المتاحة، مع تصويت 431 عضوا، سيحتاج إلى 216 صوت على الأقل للفوز.

وبحسب معرض الصحافة في مجلس النواب، فقد تم نصح الأعضاء بالاستعداد للتصويت الثالث عشر لرئيس مجلس النواب قريبا.

المصدر: CNBC