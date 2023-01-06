شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية تبدأ مشروعا نوويا في مصر

أفادت وكالة "يونهاب" بأنه يتوقع أن تقوم شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بإرسال موظفيها لأول مرة لبدء مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر، الذي فازت به في أغسطس الماضي.

إقرأ المزيد

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى الانتهاء من اختيار الموظفين العاملين في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، إذ عقدت اليوم الجمعة حفلا قبل إرسالهم إلى الموقع، حيث سيتم إرسال ما مجموعه 39 شخصا.

وبحسب ما نقلت "يونهاب"، فإن الشركة تخطط لبناء بنية تحتية في الموقع لبدء بناء التوربينات في الوحدة الأولى لمحطة الضبعة في أغسطس، إذ أنها كانت قد فازت بعقد مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية بقيمة 3 ترليونات وون في العام الماضي.

هذا ومن المتوقع أن تقوم الشركة ببناء 82 منشأة، مثل التوربينات وتوريد المعدات الرئيسية، بينما تهدف الشركة إلى التشغيل التجاري لإحدى محطات الضبعة للطاقة النووية في عام 2028، و4 محطات بالضبعة في عام 2030.

وفي تشجيعه للموظفين الذين سيعملون في مصر، قال رئيس الشركة هوانغ جو هو: "دعونا نكتب تاريخا جديدا لصادرات محطات الطاقة النووية في مصر من خلال إظهار قدراتنا في العالم".

وشهدت القاهرة في أغسطس توقيع عقد للتعاون بين شركتي روس آتوم الروسية والكورية الجنوبية "كي إتش إن بي " KHNP للطاقة المائية والنووية لإنشاء غرف توربينات محطة الضبعة الكهروذرية.

المصدر: "يونهاب"