الاتحاد الأوروبي يعلق على مبادرة روسيا بهدنة عيد الميلاد في أوكرانيا

صرح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معلقا على مبادرة روسيا بوقف مؤقت لإطلاق النار، بأنه يجب أن تكون هدنة عيد الميلاد مصحوبة بسحب القوات من أوكرانيا.

وقال: "خلاف ذلك، يمكن اعتبارها محاولة لكسب الوقت لإعادة تجميع القوات"، وبحسب السياسي الأوروبي، فإن اقتراح روسيا ليس ذا مصداقية، مضيفا "نحن بحاجة إلى رؤية براهين وإجراءات ملموسة على الأرض".

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما لعيد الميلاد، تعليمات بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء خطوط التماس في أوكرانيا من ظهر يوم 6 يناير، وحتى منتصف ليل 7 يناير.

ومن جانبه رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا الاقتراح، واصفا إياه بأنه "غطاء لوقف تقدم الجيش الأوكراني لفترة وجيزة على الأقل في دونباس"، ونقل المعدات والذخيرة والتعبئة بالقرب من المواقع الأوكرانية.

وتعليقا على رفض كييف لوقف إطلاق النار، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن السلطات الأوكرانية رفضت يد الرحمة المسيحية التي مدتها إليها موسكو في عيد الميلاد.

المصدر: لينتا.رو