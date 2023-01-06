مجلة أمريكية عن قدرات "سو-34": طائرة منيعة بشكل مطلق

قالت مجلة Military Watch Magazine، إن المقاتلة الروسية "سو-34"، تعتبر ليس فقط ماكينة جوية قتالية في غاية القوة، بل وتمتلك مدى أقصى، ويتم إنتاجها بكميات كبيرة لأكثر من عشر سنوات

وشددت المجلة على أن هذه الطائرة الحربية ذات أكثر مجمع جوي كفاءة مع منظومة حرب إلكترونية قوية جدا.

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وذكرت المجلة، أن المقاتلة "سو-34"، تبقى ومنذ ثماني سنوات أساس القوة الضاربة للطيران الحربي الروسي. وهي تحتل المرتبة الأولى من حيث مشتريات وزارة الدفاع الروسية. مع حلول بداية عام 2022 ، كان لدى القوات الجوية الروسية 125 قطعة من مقاتلات "سو-34". في كل عام، يتم تعزيز الأسطول الجوي الروسي بأربعة عشر طرازا من هذه الطائرات. وسيستمر توريد هذه المقاتلات للجيش الروسي حتى نهاية هذا العقد.

ووفقا للمجلة، لا تقوم روسيا بتصدير طائرات "سو-34" إلى الخارج، وهي مخصصة للاستخدام الداخلي فقط، وذلك بخلاف "سو30 إس م"و"سو-35 إس".

ونوهت المجلة بأن "سو-34" تتميز بمدى طيران هائل لا يتوفر إلا لدى القاذفات الاستراتيجية، ووجود معدات تشويش الكترونية قوية فيها يجعل اعتراضها عملية في غاية الصعوبة.

وتفيد بعض المعلومات غير المؤكدة بأنه سيتم لاحقا تزويد "سو-34" بمحرك "ساتورن-30" المخصص للطائرات الحربية من الجيل الخامس.

المصدر: utro.ru