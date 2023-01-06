نتنياهو تحت التخدير لفحص جهازه الهضمي

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيخضع اليوم الجمعة، لفحص روتيني لجهازه الهضمي.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو سيكون تحت التخدير الجزئي، لذلك فإن وزير الداخلية آرييه درعي سيحل محله أثناء التخدير، وفقا لاتفاقيات الائتلاف.

يذكر أن درعي كان قد شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في عام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 ألف دولار والاحتيال، وتم تقليص مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".

المصدر: "جيوزاليم بوست"