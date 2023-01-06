الجيش الصيني يعلق على مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

قال شي يي، المتحدث باسم القيادة العسكرية للمنطقة الشرقية بالجيش الصيني إن المدمرة الأمريكية أثارت ضجة بمرورها في مضيق تايوان، وإن القوات الصينية راقبت تحركاتها على طول الطريق.

في وقت سابق ، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة الأمريكية من طراز أرلي بيرك يو إس إس "تشونغ هونغ" مرت عبر مضيق تايوان في 5 يناير لإظهار التزام الولايات المتحدة بـ "حرية وانفتاح" المحيطين الهندي والهادئ.

وقال شي يي في بيان : "مرت المدمرة الصاروخية الأمريكية تشونغ هونغ عبر مضيق تايوان في 5 يناير وأثارت ضجة".

يشار إلى أن القوات المسلحة الصينية رصدت مرور المدمرة الأمريكية على طول الطريق بالكامل، وكانت جميع تحركاتها تحت السيطرة.

المصدر: نوفوستي