أعلن الصحفي بيتر وايت من صحيفة "Myśl Polska" البولندية أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في إخراج القوات الروسية من شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

إقرأ المزيد

وكتب وايت في مقالة جديدة: "إن الأهداف الأوكرانية لا يمكن تحقيقها. لا يمكن لأحد أن يتصور أن روسيا في أي حالة من الأحوال ستغادر شبه جزيرة القرم والممر الشرقي مع دونباس".

وأضاف أن أوكرانيا تعلن دائما أن نصرها قريب في حين تتكبد خسائر كارثية. وبالعكس تقع روسيا في حالة اقتصادية جيدة، وهي قادرة على تمويل قواتها في الجبهة بشكل مستقل. أما تكاليف كييف، بما فيها الداخلية، فيدفعها الغرب بشكل كامل تقريبا.

كما أشار المؤلف إلى أن "القوات الأوكرانية تواجه مشاكل بسبب نقص الذخائر، بينما تتلقى روسيا، التي تنفذ الضربات المكثفة باستخدام المدفعية، ذخائر جديدة دون أي صعوبات، بفضل النظامين المعززين للإنتاج والخدمات اللوجستية".

وأضاف: "إذا لم تحصل أوكرانيا على ذخائر من الغرب خلال أسبوع واحد فقط، فقد ينتهي هذا النزاع. وستأتي هذه اللحظة عاجلا أم آجلا، وذلك ليس بسبب نقص الأموال الغربية، بل لأن الأوان قد فات بالفعل لزيادة قدرة إنتاج الذخيرة لحلف الناتو عدة مرات. لقد خسرت أوكرانيا هذه الحرب بالفعل، لكنهم نسوا إخبارها بذلك".

المصدر: نوفوستي