أكد بول كريغ روبرتس، مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، أن كييف لن تكون قادرة على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

وكتب روبرتس ذلك في مقال له على موقعه في الإنترنت، مشيرا إلى أنه قام بتحليل العديد من الأمثلة حول الحملة الدعائية الأوكرانية بهذا الخصوص، وخلص إلى أنها بدت له "حملة سخيفة".

إقرأ المزيد

وبحسب قوله، فإن بعض "الخبراء" قالوا في البداية إن أوكرانيا ستجبر روسيا على الخروج من شبه جزيرة القرم بحلول عيد الميلاد. وأردف قائلا: "في الوقت الحالي، وفي أي وقت. بالنظر إلى أن قاعدة أسطول البحر الأسود موجودة في شبه جزيرة القرم، فإن إجابتي بهذا الخصوص – هذا غير ممكن أبدا"

يشار إلى أنه في وقت سابق، وصف الباحث السياسي الألماني كريستيان مولينغ، عودة أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم إلى كييف بأنها "مهمة غير واقعية".

كما يعتقد الخبير أنه من أجل الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المحدودة، سيتعيّن على أوكرانيا تحديد أولوياتها في هذا الخصوص.

المصدر: Lenta.ru