مجلس الوزراء الألماني يعلق على أمر بوتين بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد

أعلن ممثل عن مجلس الوزراء الألماني، أن الحكومة الألمانية تأخذ في عين الاعتبار أمر الرئيس الروسي، بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد، لكنها تصر على أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.

وقال الممثل: "أخذت الحكومة في عين الاعتبار هذا الإعلان، وأي وقف للأعمال العسكرية يساهم في الحفاظ على الأرواح البشرية، كما كان من قبل، يجب على روسيا سحب قواتها بالكامل من أوكرانيا وبالتالي يمكن إنهاء هذه الحرب في أي لحظة، ونحث روسيا على القيام بذلك".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.

المصدر: تاس