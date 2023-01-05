مدفيديف يقتبس من رواية جورج أورويل البريطاني ردا على تصريحات ستولتنبرغ

علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على دعوة الناتو للمزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا قائلا: "تم محو الماضي، ونسي المحو، وأصبحت الكذبة الحقيقة"، في اقتباس أدبي.

وجاء تعليق مدفيديف اقتباسا من رواية "1984" للكاتب البريطاني جورج أورويل، وردا على دعوة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تقديم المزيد لكييف، عندما قال: "الأسلحة هي في الطريق الحقيقي إلى السلام ".

وقال: "لقد هرمنا! قال ستولتنبرغ إن الأسلحة، في الواقع، هي الطريق الحقيقي إلى السلام."

وكتب في مدونته على "تويتر": "تم محو الماضي، ونسي المحو، وأصبحت الكذبة الحقيقة" "جورج أورويل ،"1984.

وكان المكتب الصحفي للناتو قد ذكر في وقت سابق، أن أمينه العام "شدّد على أهمية دعم أوكرانيا، بما في ذلك بأسلحة إضافية".

ونوّه البيان إلى أن ستولتنبرغ أيضا "شدّد على حاجة الحلفاء لزيادة الاستثمار في الدفاع، والقضاء على الاعتماد على الأنظمة الاستبدادية والوقوف معا من أجل الحرية والديمقراطية". على حد تعبيره.

المصدر: تاس