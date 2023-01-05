الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعرب عن تقديرها الشديد لقرار بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعرب فلاديمير ليغويدا، رئيس العلاقات بين الكنيسة والمجتمع والإعلام في بطريركية موسكو، عن تقديره الشديد لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكتب ليغويدا في قناته على "تيليغرام": "لقد وصلت دعوة البطريرك كيريل. الحمد لله!".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.

ووفقا لبيان الوزارة: "امتثالا لتعليمات رئيس روسيا الاتحادية، أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته للقوات بإدخال نظام لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير 2023، على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي