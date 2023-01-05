غوتيرش قرر حل بعثة يلينوفكا لتقصي الحقائق

قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إن أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، قرر إلغاء "بعثة لتقصي الحقائق" تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار في يلينوفكا في دونباس

وأشار المكتب إلى أن سبب إلغاء وحل البعثة، يتعلق بعدم وجود ضمانات أمنية لعملها.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إنشاء "بعثة لتقصي الحقائق" تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار في مستعمرة يلينوفسكايا في أوكرانيا.

وأضاف مكتب الأمين العام، أن المنظمة الدولية مستعدة لإعادة تجميع البعثة فور استلامها ضمانات أمنية.

في أغسطس الماضي، أعلن غوتيريش عن إنشاء "بعثة لتقصي الحقائق" تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار في المركز السكني يلينوفكا.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه نتيجة لضربة من راجمات "هيمارس" الأمريكية، على منشأة احتجاز في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم قتل 50 أسير حرب أوكرانيا، وأصيب 73 آخرون.

وصرح رئيس الجمهورية الشعبية دينيس بوشيلين، في وقت لاحق، بأن قصف يلينوفكا كان متعمدا، وبدأ بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، على وجه الخصوص، من كتيبة "آزوف"، وكانوا مدعوين للإدلاء بشهادتهم.

المصدر: تاس