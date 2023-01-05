الدفاع البيلاروسية: نواصل بناء تجمع إقليمي لقوات دولة الاتحاد على أراضي بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن مينسك وموسكو تواصلان بناء تجمع إقليمي لقواتهما على أراضي بيلاروس، مشيرة إلى أن العملية تجري على عدة مراحل.

ووفقا لبيان الوزارة: "كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، يتواصل تعزيز بناء تجمع إقليمي للقوات الروسية والبيلاروسية، وهذه العملية تجري على مراحل في ظل الأوضاع الراهنة. وسيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لقوات روسيا الاتحادية إلى جمهورية بيلاروس".

وأضاف البيان، "ستجري مناورات جوية تكتيكية مشتركة بين وحدات الطيران الروسية والبيلاروسية، لزيادة مستوى التأهب القتالي للقوات".

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى العاصمة مينسك في زيارة رسمية، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وإنشاء فضاء دفاعي موحد، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.

المصدر: نوفوستي