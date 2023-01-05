رد حاد من مدفيديف على وزارة الخارجية الأمريكية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على النداء الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، وخاطبت في الشعب الروسي، قائلا إن هذا لم يعد ينطلي على أحد.

وجاء تعليق مدفيديف على تقارير إعلامية تتحدث عن نص نشرته السفارة الأمريكية على "تويتر"، وجهت فيه نداء للمواطنين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية متوجه بكلامها إلى المواطنين الروس: "نحبكم جميعا". وأنهت كلامها بأسلوب بات معهودا :" نحن نقف متضامنين مع كل واحد منكم يسعى إلى خلق مستقبل أكثر سلاما".

وتعليقا على ذلك قال مدفيديف: "يقولون إن الحرب في أوكرانيا لا تليق بأي شخص من هذا القبيل. حتى بالنسبة لهؤلاء المهووسين من الدرجة الأولى، فإن هذا هو ذروة السخرية والحد من التدهور الأخلاقي".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة تنفق عشرات المليارات من الدولارات على الحرب في أوكرانيا، وتزويدها بالسلاح و"لإبادة الآلاف من الناس بأيادي الآخرين".

وأضاف: "هذا التصرف تجاوز حد الوضاعة، في أفضل تقاليد النازيين. نعم في الواقع ... الذين يحملون مثل هذا الهراء، هم الورثة الحقيقيون لوزير دعاية الرايخ، جوزيف غوبلز. ولكن هذا الهراء المولود ميتا لم يعد يؤثر على أي شخص".

وتعتبر روسيا منذ سنوات أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، يقف وراء الأزمة الأوكرانية وتفاقم الأوضاع، ومن المعروف أن الولايات من أكبر داعمي الحرب، خاصة وأن قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تزود بها كييف تجاوزت عشرات مليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي