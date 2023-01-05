ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: روسيا تجرأت على مواجهة الناتو في أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا سبقت خطط كييف للاستيلاء على دونباس وتجرأت على الوقوف في وجه الغرب، مما سمح لها بالشروع في المبادرة الاستراتيجية.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز":"لم يعد بالإمكان تسمية الناتو والولايات المتحدة بمشاغبين لا يجرؤ أحد على مقاومتهم. لقد تجرأت روسيا وأبلغت الغرب بأن هناك حدودا لصبرها. وقد أظهرت أنها يمكن أن تذهب إلى أبعد الحدود ردا على أفعال الدول الغربية غير المسؤولة".

وأشار ريتر إلى أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء عملية عسكرية خاصة صدم الدول الغربية، وقال: "نحن نعلم الآن أنه لم تأخذ أوكرانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا اتفاقيات مينسك على محمل الجد أبدا. لقد استخدموا البروتوكولات (الاتفاقات) كغطاء لإنشاء جيش الناتو قادر على حل مشكلة دونباس عسكريا. لكن روسيا أحبطت خططهم، لم يكن الغرب يتوقع رد فعل روسيا هذا ".

المصدر: نوفوستي