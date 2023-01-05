ستولتنبرغ: من الخطر الاستهانة بروسيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه من الخطر التقليل من شأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن تصريح لستولتنبرغ، أثناء زيارة العمل التي قام بها إلى النرويج، اليوم الخميس: "ليست لدي أي إشارات إلى أن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين غير خططه وأهدافه في أوكرانيا. لذلك من الخطر التقليل من شأن روسيا".

وأشار ستولتنبرغ إلى ضرورة رفع القدرة القتالية لحلف الناتو، موضحا: "يحتاج الحلف إلى المزيد من الجنود والذخائر والأسلحة".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن من المتوقع أن يعقد في 18-19 يناير الجاري في بروكسل اجتماع للجنة العسكرية للناتو، وهي أعلى هيئة عسكرية في الحلف. وسيتحمور هذا الاجتماع الذي سيستغرق يومين حول النزاع في أوكرانيا ودعم الناتو لأوكرانيا، والتحديات الأمنية التي تواجه الحلف، والمخزون العسكري، والقدرات العسكرية وقدرة الناتو على الدفاع عن الحلف ضد كل التحديات.

المصدر: نوفوستي