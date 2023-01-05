مصادر تركية ترجح عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في الإمارات

ذكرت مصادر خاصة في تركيا، أنه من المرجح أن يعقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا، في الأيام القادمة، في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مراسلنا، ما يعزّز هذا الاحتمال وفق المصادر، هو أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، كان قد قال قبل أيام خلال رحلته إلى البرازيل، إن مكان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة، لا يزال قيد البحث مع الجانب الروسي، وأضاف بأن هناك عدة دول مطروحة كخيارات لعقده، ولكن هذا لا يستثني احتمال عقده في موسكو، وفق ما قاله.

ومساء أول أمس الثلاثاء، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بحثا فيها ملفّات عدة.

فيما أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، يوم أمس الأربعاء، زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره السوري فيصل المقداد.

المصدر: RT