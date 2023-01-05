إثر ولادة الأمير هاري.. تشارلز لديانا: "أعطيتني وريثا وقطعة غيار لقد انتهى عملي!"

كشف دوق ساسكس، الأمير هاري، في سيرته الذاتية المرتقب نشرها عن العديد من القصص المثيرة المتعلقة بالعائلة الملكية البريطانية.

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وذكرت صحيفة "الغارديان"، التي حصلت على نسخة من السيرة بعنوان "البديل"، أو "الاحتياطي" قبل إطلاقها في الأسواق، إحدى تلك القصص المتعلقة بالملك تشارلز وزوجته الراحلة الأميرة ديانا.

حيث روى هاري في كتابه كيف قال والده تشارلز لوالدته يوم ولادته: "رائع! لقد أعطيتني الآن وريثا وقطعة غيار، لقد انتهى عملي".

واستياء هاري من كونه "احتياطيا أو بديلا" هو الموضوع الموحد لكتابه، من خلال فصول عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته كملك في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه الأكبر ويليام، وحياته مع ميغان والزواج وتجربة الأبوة.

ومن المرتقب أن يطرح كتاب "البديل" (Spare) في المكتبات في العاشر من يناير الجاري.

وقد رفض قصر باكنغهام التعليق على إعلان نشره، وهو عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن المضايقات الإعلامية.

المصدر: الغارديان