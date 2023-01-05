صحيفة: بايدن سيركز على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا في عام 2023

يرى المحللون وفق صحيفة "فورين بوليسي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيركز على إمداد أوكرانيا بالأسلحة هذا العام.

ووفق المجلة "يتمثل التحدي الرئيسي لإدارة بايدن، بصفتها أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الأسلحة للسماح لكييف بمواصلة القتال، وكذلك لتحقيق التوازن بين التزاماتها تجاه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتأهب. وزيادة الرقابة من قبل الجمهوريين في الكونغرس ".

ومع ذلك ، يقول محللون، إن الزعيم الأمريكي سيواجه عددا من المشاكل، وهو يدرك مهمته الرئيسية. وأكد الخبراء أن المزيد والمزيد من السياسيين الأمريكيين يعارضون تمويل كييف.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الصحيفة، أنه يتعين على بايدن الانتباه إلى التنافس مع الصين وموقف حلفائه في أوروبا.

المصدر: نوفوستي